Бурков отчитался о состоянии заболевших COVID-19 в Омске

Треть инфицированных коронавирусом в Омской области — дети, один 62-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщил в среду губернатор региона Александр Бурков.

«Пятеро ребятишек (заражены), один мужчина в возрасте 62 года находится в тяжелом состоянии. Но, что радует, дети все легко переносят заболевание. Нет клинических симптомов: ни температуры, ни проблем с дыхательными путями», — сказал Бурков.

Всего в регионе подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. На домашнем наблюдении состоят 2198 омичей, сняты с учета 7922. В обсерваторе находятся 12 человек.