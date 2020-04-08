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Глава Иркутской области возглавил медиарейтинг сибирских губернаторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Иркутсткой области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев стал лидером медиарейтинга сибирских губернаторов в марте, сообщает «Медиалогия».

В тройку лидеров в Сибири вошли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. При этом в общем рейтинге глав регионов Кобзев оказался лишь на 16 месте. Последнее место среди сибирских глав региона занял Шолбан Кара-оол. 

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Среди причин такой популярности этих глав регионов стала их активность в СМИ не только по поводу коронавируса. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил правительству региона выбрать площадку под строительство нового аэропорта Иркутска, а также до конца года найти инвестора для строительных работ.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провели на шахте «Талдинская-Западная-1» компании «СУЭК-Кузбасс» совещания о мерах по развитию угледобывающей отрасли, а также социально-экономическом развитии Кузбасса.

Также Цивилев и президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. В его рамках в регионе будет создан крупный промышленно-энергетический комплекс.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с учителями региона совершенствование системы образования и реализацию нацпроекта «Образование».

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