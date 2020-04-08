Аэропорт Новокузнецка закрылся из-за ситуации с коронавирусом

Аэропорт имени Бориса Волынова в Новокузнецке временно не принимает рейсы и приостановил работу, сообщил в Instagram мэр города Сергей Кузнецов.

Аэропорт закрыт во вторник и среду. В апреле отменены все рейсы на Томск, Красноярск. Компания «Аэрофлот» за месяц выполнит только 12 рейсов из 30, а «Сибирь» планирует 15 рейсов.

«Для сохранения коллектива предприятия часть работников аэропорта переведены на сокращенный график работы, другие отправлены в отпуск», — написал Кузнецов.

Точный график вылетов на апрель размещен на сайте аэропорта.

В Кузбассе подтверждены семь случаев заражения коронавирусом нового типа. Двое уже выздоровели. Все, прибывающие в регион из-за границы, Москвы и Санкт-Петербурга, должна пройти двухнедельный карантин.