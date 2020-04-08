Дело об убийстве кота Моти в Новосибирске направили в суд

Следователи направили уголовное дело о жестоком убийстве кота Моти в Новосибирске в суд, мучительнице грозит принудительное лечение, сообщает СУ СК РФ по региону.

В августе в Новосибирске хозяйка кота Моти нашла его тело в мусорном пакете. Животному отрубили лапы и сняли скальп. В причастности к жестокому убийству кота заподозрили несовершеннолетнюю соседку. Жители дома уверяли, что эта не первая ее жертва.

Дело вызвало общественный резонанс, представители хозяйки кота выступали в Госдуме с требованием ужесточить наказание за жесткое обращение с животными.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки с хроническим психическим расстройством, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

Постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет направлено в суд.