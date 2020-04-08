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Дело об убийстве кота Моти в Новосибирске направили в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи направили уголовное дело о жестоком убийстве кота Моти в Новосибирске в суд, мучительнице грозит принудительное лечение, сообщает СУ СК РФ по региону.

В августе в Новосибирске хозяйка кота Моти нашла его тело в мусорном пакете. Животному отрубили лапы и сняли скальп. В причастности к жестокому убийству кота заподозрили несовершеннолетнюю соседку. Жители дома уверяли, что эта не первая ее жертва.

Дело вызвало общественный резонанс, представители хозяйки кота выступали в Госдуме с требованием ужесточить наказание за жесткое обращение с животными.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки с хроническим психическим расстройством, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

Постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет направлено в суд.

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Топ комментариев

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.

xarakire

Вот как Путин любит население России и своих друзей не бросает, что бы на хамон с икоркой чёрной и красной...

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...

SDF0744

дешевый бензин добро пожаловать! Пусть сечин сосет у миллера с голоду!