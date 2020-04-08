Ураган в Омске снес крыши и балконы на домах. ФОТО

Ураганный ветер в Омской области привел к повреждению автомобилей, домов, строительных конструкций, а также оставил без электричества целый поселок, сообщила в среду пресс-служба администрации Омска.

В диспетчерскую службу администрацию поступило более 350 обращений, связанных с последствиями сильного ветра. В основном люди сообщают о поврежденных автомобилях, таких оказалось 14, и упавшие деревья. Также много жалоб, касающихся поврежденных рекламных щитов, остановок общественного транспорта, строительных заборов, конструкций балконов, столбов.

Также без электричества остаются частные и многоквартирные дома в поселке Входной. На данный момент там ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

«Все последствия шквалистого ветра будут устранены в ближайшее время», — сообщила пресс-служба администрации Омска.