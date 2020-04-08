Контактный зараженный появился в Новосибирске

Один из двух заражённых коронавирусом за последние сутки мужчин не выезжал из Новосибирска, второй посещал Москву, сообщает оперативный штаб региона.

На 10.00 по местному времени (06.00 мск) 8 апреля в Новосибирской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки – два новых пациента. Один мужчина вернулся из Москвы. Второй в последнее время не выезжал из Новосибирска. Количество зарегистрированных случаев в регионе – 13.

Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты.

В детскую больницу №3 за сутки поступило два ребенка, вернувшихся из Санкт-Петербурга, с симптомами ОРВИ. Всего в больнице находятся 15 детей с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. В том числе 11 человек с подтвержденным диагнозом.

Пятерых из них выпишут, так как контрольные тесты у них отрицательные. Две пациентки были выписаны на прошлой неделе.