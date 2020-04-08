Скворцова заявила о 10-14 днях до пика эпидемии в России

Заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато через 10-14 дней, при этом эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Плато — это период, когда ситуация достигает пика и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших. Какое-то время заболеваемость находится на плато, затем эпидемия идет на спад.

«Если мы будем так же рационально себя вести, это касается всего населения, от детей до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объемы тестирования, скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам десять-четырнадцать дней до выхода на плато с этой инфекцией», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

При этом на плато, по оценкам экспертов, Россия будет находиться до первой декады — середины июня, пояснила Скворцова. «Пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас, опережающим был исходно», — добавила она.

Скворцова отметила, что страна опиралась на опыт других государств и предприняла широкомасштабные, беспрецедентные меры, включая самоизоляцию граждан. Благодаря этому удалось избежать резкого роста заболевших, прирост по заболеваемости коронавирусом составляет 18-20%, что позволяет справляться с лечением.