Надежда Бабкина оказалась в коме из-за пневмонии

Народная артистка России Надежда Бабкина находится в искусственной коме, у певицы диагностировали пневмонию.

По словам пресс-секретаря Бабкиной Александра Велора, приведенным ТАСС, артистку госпитализировали с диагнозом пневмония, первичный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Позднее стало известно, что Бабкину ввели в искусственную кому.

«В данной ситуации кома — это, скажем, медицинно-техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния. Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания», — прокомментировал ситуацию депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что коронавирусом в больницу попал Лев Лещенко со своей супругой. Артист находился в реанимации некоторое время на кислородной подпитке, сейчас его перевели в обычную палату. Сам артист не жалуется на свое здоровье.