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Надежда Бабкина оказалась в коме из-за пневмонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: АНО «Музыкальное сердце театра» / CC BY-SA 4.0

Народная артистка России Надежда Бабкина находится в искусственной коме, у певицы диагностировали пневмонию.

По словам пресс-секретаря Бабкиной Александра Велора, приведенным ТАСС, артистку госпитализировали с диагнозом пневмония, первичный тест на коронавирус показал отрицательный результат. Позднее стало известно, что Бабкину ввели в искусственную кому.

«В данной ситуации кома — это, скажем, медицинно-техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния. Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания», — прокомментировал ситуацию депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что коронавирусом в больницу попал Лев Лещенко со своей супругой. Артист находился в реанимации некоторое время на кислородной подпитке, сейчас его перевели в обычную палату. Сам артист не жалуется на свое здоровье.


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Топ комментариев

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.

xarakire

Вот как Путин любит население России и своих друзей не бросает, что бы на хамон с икоркой чёрной и красной...

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...

SDF0744

дешевый бензин добро пожаловать! Пусть сечин сосет у миллера с голоду!