НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Президент подписал указ об ежемесячных выплатах семьям с детьми

Источник:
Sibnet.ru
242 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Кремля, Путин постановил «произвести в апреле - июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБизнес призвал Мишустина дать субсидии на выплату зарплат

Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок и условия осуществления этих выплат. Пенсионный фонд должен будет со своей стороны также обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с указом. Документ вступил в силу в день его подписания.

Президент России в обращении к россиянам пообещал реализовать ряд экономических и социальных мер, призванных смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Из аптеки на подиум: как делают бизнес на масках
Число зараженных коронавирусом на Алтае выросло на 50%
Путин заинтересовался сокращением выходных дней
смотреть все
Жизнь #Законы #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент подписал указ о выплатах семьям с детьми
•
Российские банки ухудшат условия кредитов
•
МЧС забраковало водку в качестве антисептика
•
iPhone 12 Pro вместе с камерами получит лидар
Подробности
•
Суперлуна взойдет над Землей: когда смотреть
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции могут автомобилисты
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число зараженных коронавирусом на Алтае выросло на 50%
Сибирь 08.04.2020 00:35
Два новых случая коронавируса в Кузбассе связаны с Москвой
Сибирь 07.04.2020 19:28
Коронавирус нашли у троих сотрудников омского НПЗ
Сибирь 07.04.2020 14:23
Девушки в Красноярске сожгли дачу ради лайков
Сибирь 07.04.2020 14:02
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
19341
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13983
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10527
Источник заражения новых заболевших узнали на Алтае
7462
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Президент подписал указ о выплатах семьям с детьми
•
Российские банки ухудшат условия кредитов
•
МЧС забраковало водку в качестве антисептика
•
iPhone 12 Pro вместе с камерами получит лидар
Подробности
•
Суперлуна взойдет над Землей: когда смотреть
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции могут автомобилисты
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин спасет цены на нефть
84
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
67
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
44
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
41