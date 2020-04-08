Президент подписал указ об ежемесячных выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, текст которого опубликован на сайте Кремля, Путин постановил «произвести в апреле - июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года».

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Ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего гражданство РФ. Сумма выплат не учитывается в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки. Граждане, имеющие право на такую выплату, смогут обратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок и условия осуществления этих выплат. Пенсионный фонд должен будет со своей стороны также обеспечить осуществление ежемесячных выплат в соответствии с указом. Документ вступил в силу в день его подписания.

Президент России в обращении к россиянам пообещал реализовать ряд экономических и социальных мер, призванных смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.