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Суперлуна взойдет над Землей: когда смотреть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA
Жители России 8 апреля увидят Суперлуние — это фаза Луны, в которой она находится на максимально близком расположении к Земле в момент полнолуния. В такой момент естественный спутник нашей планеты выглядит больше, чем обычно.
Среднее расстояние от Земли до Луны примерно 384 тысячи километров, его ежемесячные колебания составляют около 5% от среднего, так как у спутника Земли достаточно сложная орбита.

Когда наступит Суперлуние

Луна в ночь на среду, 8 апреля максимально сблизится с Землей на расстояние примерно в 360 тысяч километров. Момент наступления полнолуния — 05.35 по московскому времени, а момент прохождения ближайшей точки к Земле на лунной орбите (перигея) —21.10. Понаблюдать за красивым астрономическим явлением можно будет при отсутствии облачности.

«Отличие апрельского явления в том, что его можно увидеть в нашем полушарии. Угловой размер Луны увеличится на 14%, это почти максимальное увеличение углового размера в сравнении с наблюдениями последних лет», — говорит заведующая обсерваторией заведующая обсерваторией Астрофизического комплекса «Вега» при НГУ Альфия Нестеренко.

Фото: © предоставлено Альфией Нестеренко

Приближение Луны почти на 30 тысяч километров объясняется эллиптической орбитой спутника, поскольку Луна испытывает множество гравитационных возмущений.

При расчете движения Луны используется довольно сложная математическая модель, которая учитывает множество факторов. Например, в модели учитываются форма Земли, которая сплющена по полюсам, а также сильное влияние Солнца, которое притягивает Луну в 2,2 раза сильнее, чем наша планета.

Розовая Луна

В момент Суперлуния земной спутник окрашивается в розовые цвета. Такое явление якобы происходит из-за пыли в атмосфере. По словам Нестеренко, на самом деле Луна попросту «подкрашивается» солнечными лучами, когда совпадают лунное затмение и Суперлуние.

8 апреля Луна будет окрашена в обычный цвет, однако светиться земной спутник станет немного ярче. Кстати, розовая Луна испокон веков служила для человечества дурным предзнаменованиям, с ней связывали наводнения, землетрясения, неурожаи. Кроме этого, под такое астрономическое явление устраивали разнообразные магические ритуалы.

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Некоторые исследователи отмечают, что связь между катаклизмами и большой Луной может быть реальной — научно известно, что приближающийся спутник оказывает мощное гравитационное воздействие на Землю, в результате чего происходят перемещения гигантских масс воды, возникает напряжение земной коры.

Например, в период Суперлуны произошло Чилийское землетрясение 1960 года, цунами на Соломоновых островах 2007 года, Сычуанское землетрясение 2008 года, землетрясение 2011 года, которое привело к аварии на «Фукусиме», извержение вулкана Синабунг на острове Суматра в 2014 году.

Нестеренко отмечает, что возникающие в Суперлуние приливы нередко бывают очень мощными, поэтому ученые не рекомендуют гражданам в эти дни находиться на морском или океанском побережье.

Как наблюдать

Если погода будет безоблачной, достаточно просто выйти на улицу и наблюдать за лунным диском без специальных увеличительных приборов. Наблюдать Суперлуние можно будет с момента появления Луны на небесном своде, на протяжении нескольких часов.

«Учитывая ход оптических лучей, в части небесного свода рядом с горизонтом угловой размер спутника будет еще больше. Кстати, утром 8 апреля для наблюдения также будет доступно еще одно интересное явление — соединение очень яркой Венеры и Плеяд», — добавила Нестеренко.

Фото: © предоставлено Альфией Нестеренко

Исследователь отмечает, что Венера и созвездие еще недостаточно «разъехались» по своим траекториям, поэтому рядом с Суперлуной можно будет увидеть редкое событие, которое среди астрономов носит название «Венера в короне Плеяд». 

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