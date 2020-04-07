iPhone 12 Pro вместе с камерами получит лидар

Перспективный смартфон iPhone 12 Pro, выход которого ожидается осенью 2020 года, получит систему камер с лидаром. Этот датчик определяет точное расстояние до окружающих предметов.

Согласно опубликованным спецификациям, аппарат от компании Apple получит датчик Light Detection and Ranging, который высчитывает время прохождения света, отраженного от поверхности объектов на расстоянии до пяти метров.

На попавшем в Сеть изображении iPhone 12 Pro гаджет имеет массив камер из четырех «глазков», тогда как iPhone 11 Pro и Pro Max имеют по три «глазка» камер. В комплект войдут широкоугольный и ультраширокоугольный объективы, телеобъектив и лидар.

Ожидается, что Apple этой осенью представит четыре новые модели смартфонов: 5,4-дюймовый iPhone, две 6,1-дюймовые модели и 6,7-дюймовый iPhone. Все новинки получат OLED-дисплеи и поддержку 5G-сетей.