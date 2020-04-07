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Путин заинтересовался сокращением выходных дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией попросил специалистов оценить возможность сократить нерабочие дни в России, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Очень важно услышать ваши мнения, уважаемые друзья, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?», — обратился Путин к участникам совещания.

Глава государства отметил, что в совещании принимают участие ученые и другие специалисты, чье мнение имеет принципиальное, решающее значение для выработки необходимых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — указал президент.

Период нерабочих дней из-за коронавируса сейчас установлен на срок до 30 апреля. До этого срока значительное количество предприятий приостановили свою работу, это угрожает серьезными последствиями для экономики.

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