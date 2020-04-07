Путин сохранил рукопожатия вопреки коронавирусу

Все участники встреч с президентом РФ Владимиром Путиным проходят тщательную медицинскую проверку, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос журналистов, почему российский лидер продолжает здороваться с людьми рукопожатием, несмотря на меры предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, причем заранее», — пояснил Песков, который указал, что в таких случаях президент имеет право использовать правила приветствия.
Сейчас Путин не посещает массовых мероприятий и не встречается с большим количеством людей. Однако президент продолжает приветствовать рукопожатием участников встреч. Глава государства при этом регулярно сдает тест на коронавирус.