Судьбу Рика Граймса раскроют в новом спин-оффе «Ходячих»

Третий сериал по вселенной «Ходячих мертвецов, премьеру которого отложили на конец года, раскроет судьбу главного героя основного шоу Рика Грайма, исчезнувшего из главного повествования в конце девятого сезона.

Сериал «Ходячие мертвецы: Мир за пределами»», который покажет выросших в изоляции от разрушенного мира подростков, будет состоять из двух сезонов. С середины апреля премьеру отложили на конец года из-за пандемии коронавируса.

Ранее создатели намекали, что о третий проект киновселенной будет связан с грядущими полнометражными фильмами о Рике Граймсе, покинувшем оригинальный сериал некоторое время назад. Предполагается, что это шоу станет неким переходным мостом, чтобы переместить вселенную мертвых на территорию, которая раскроет историю персонажа Эндрю Линкольна.

Канал АМС вновь намекнул на это, опубликовав в своем аккаунте новый тизер «Ходячих мертвецов: Мир за пределами». В нем можно увидеть эпизоды из шоу «Ходячие мертвецы», «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», в каждом из них можно увидеть черные вертолеты, подобные тому, на котором забрали Рика. Ролик подписан фразой: «Узнайте правду».