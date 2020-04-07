Тизер «Бойтесь ходячих мертвецов» показал разделенных героев

Канал АМС во время трансляции последнего эпизода «Ходячих мертвецов» показал тизер шестого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», съемки которого остановлены из-за коронавируса.

Сообщалось, что к работе над шестым сезоном создатели планируют вернуться 13 апреля. В финале пятого сезона ведущий на тот момент антагонист шоу Вирджиния, контролирующая ряд поселений выживших, захватила группу главных героев и разделила их. В последней серии она выстрелила в одного из них.

В 30-секундном тизере, который опубликован в интернете, можно увидеть, как раненный и буквально умирающий Морган по рации говорит своим друзьям, чтобы они попытались выжить.

Ранее создатели сериала сообщали, что в шестом сезоне каждая из серий будет похожа на мини-фильм.

Кроме того, ранее сообщалось, что еще один сериал из этой вселенной – «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» выйдет не 12 апреля, как предполагалось, а в конце текущего года. Шоу расскажет о группе подростков, которые около 10 лет спокойно жили в защищенном убежище, но однажды им пришлось выйти за его стены в реальный мир, кишащий ходячими мертвецами.