WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, сообщается в официальном блоге компании.

Теперь пользователи смогут отправлять пересылаемые сообщения только в один чат, тогда как ранее для них была доступна массовая рассылка. Данное ограничение позволит предотвратить распространение дезинформации.

«Фактически, такие сообщения являются менее личными по сравнению с обычными сообщениями в WhatsApp. Теперь мы вводим ограничения, такие сообщения могут пересылаться только в один чат за раз», — отмечается в заявлении.

WhatsApp сотрудничает с ВОЗ и национальными министерствами здравоохранения для предоставления точных данных пользователям во всех государствах. Кроме этого, мессенджер работает над сохранением приватности бесед.