Фильм дня: «Одаренная»

Драматический фильм «Одаренная» повествует не столько о выдающемся математическом таланте девочки, сколько о ее праве на детство.

США, 2017 год, режиссер Макр Уэбб, 12+

В центре сюжета семилетняя девочка Мэри. Детство у нее, мягко говоря, не задалось сразу — мама покончила с собой, отца нет. Ее воспитывает дядя Френк Адлер. Он отдает ее в обычную школу, где уже невозможно скрывать одаренность ребенка — у нее гениальные математические способности. Тут и появляется бабушка Мэри, которая, во что бы то ни стало, желает до максимума развить потенциал ребенка.

Этот фильм о споре взрослых об участи ребенка. Дядя Френк хочет дать девочке счастливое и спокойное детство, а бабушка Эвелин жаждет лишь математической пользы для мира. Она считает, если Мэри с раннего детства посвятит себя математике, то будет способна на великие открытия. В этой несправедливой дележке порой остаются незамеченными желания самой Мэри.

Главную роль в драме исполнила актриса Маккенна Грейс, ее дядю сыграл Крис Эванс, а бабушку —Линдси Дункан. В картине будет множество трогательных моментов, например, когда она заступается за мальчишку в классе или приносит в школу одноглазого кота. Фильм смотрится на одном дыхании и вызывает ностальгию по детству. Рейтинг «Одаренной» IMDb: 7.60.