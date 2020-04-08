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Фильм дня: «Одаренная»

Источник:
Sibnet.ru
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Драматический фильм «Одаренная» повествует не столько о выдающемся математическом таланте девочки, сколько о ее праве на детство.

США, 2017 год, режиссер Макр Уэбб, 12+

В центре сюжета семилетняя девочка Мэри. Детство у нее, мягко говоря, не задалось сразу — мама покончила с собой, отца нет. Ее воспитывает дядя Френк Адлер. Он отдает ее в обычную школу, где уже невозможно скрывать одаренность ребенка — у нее гениальные математические способности. Тут и появляется бабушка Мэри, которая, во что бы то ни стало, желает до максимума развить потенциал ребенка.

Этот фильм о споре взрослых об участи ребенка. Дядя Френк хочет дать девочке счастливое и спокойное детство, а бабушка Эвелин жаждет лишь математической пользы для мира. Она считает, если Мэри с раннего детства посвятит себя математике, то будет способна на великие открытия. В этой несправедливой дележке порой остаются незамеченными желания самой Мэри.

Главную роль в драме исполнила актриса Маккенна Грейс, ее дядю сыграл Крис Эванс, а бабушку —Линдси Дункан. В картине будет множество трогательных моментов, например, когда она заступается за мальчишку в классе или приносит в школу одноглазого кота. Фильм смотрится на одном дыхании и вызывает ностальгию по детству. Рейтинг «Одаренной» IMDb: 7.60. 


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Топ комментариев

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.

xarakire

Вот как Путин любит население России и своих друзей не бросает, что бы на хамон с икоркой чёрной и красной...

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

колобок11

Да, да, нельзя россиянам отдавать всё за дёшево, мы очень, очень "богатые", мы обязаны всё до копейки...

SDF0744

дешевый бензин добро пожаловать! Пусть сечин сосет у миллера с голоду!