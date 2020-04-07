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Кремль обвинил США в приватизации космоса

Источник:
РБК
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Фото: Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне.

«Какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, — а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, — такие попытки были бы неприемлемы», — цитирует РБК Пескова. По его словам, подобным решениям необходимо дать юридическую оценку.

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Трамп подписал указ, поддерживающий право США на коммерческое использование ресурсов Луны и других небесных тел. В нем говорится, что США не признают международное соглашение, принятое ООН в 1979 году. Согласно ему, исследование и использование Луны признано достоянием человечества и должно осуществляться на благо всех стран мира.

Одобренный Трампом указ сообщает, что США не рассматривают космос «в качестве всеобщего достояния» и будут стимулировать международную поддержку добычи и использования космических ресурсов.

«Роскосмос» назвал американский указ попыткой «экспроприации космического пространства». В госкорпорации отметили, что агрессивные планы по захвату других планет не настраивают на международное сотрудничество.

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Топ комментариев

ponhik78

У Трампа на фоне последних событий шифер шелестеть начинает походу!

Alexander222

хочу "..дешевый заграничный бензин")))

a-n-atol

а чо ток Луну? Солнце давай! выступил кто против, херак выключили на неделю им свет

Uynachalnica

Я сам из них! Только каким боком я и к 9 мая?

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.