Саудовская Аравия поставила России нефтяной ультиматум

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум Саудовской Аравии, которая потребовала, чтобы Москва сократила добычу больше всех.

Саудиты потребовали, чтобы Россия в одиночку убрала с рынка 1,5 миллиона баррелей, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Одновременно участники рынка подтверждают необходимость сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

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По версии Эр-Рияда, его квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у ОАЭ, Ирака и России – на 1,5 миллиона, однако считать предлагается от текущих уровней, то есть уже после того, как государства резко нарастили добычу.

В частности, саудиты подняли добычу 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона. Таким образом, фактически сокращение относительно марта для Саудовской Аравии составит только 500 тысяч баррелей. При этом Россия не увеличивала добычу в апреле.

Отмечается, что Москва настаивает на применении квот к среднему объему за квартал. При этом в сделке не принимает участие другой крупнейший производитель нефти — США. Американский президент Дональд Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сначала договориться между собой.