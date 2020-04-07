НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Саудовская Аравия поставила России нефтяной ультиматум

Источник:
Sibnet.ru
864 19
Фото: © Sibnet.ru

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум Саудовской Аравии, которая потребовала, чтобы Москва сократила добычу больше всех.

Саудиты потребовали, чтобы Россия в одиночку убрала с рынка 1,5 миллиона баррелей, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Одновременно участники рынка подтверждают необходимость сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин спасет цены на нефть

По версии Эр-Рияда, его квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у ОАЭ, Ирака и России – на 1,5 миллиона, однако считать предлагается от текущих уровней, то есть уже после того, как государства резко нарастили добычу.

В частности, саудиты подняли добычу 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона. Таким образом, фактически сокращение относительно марта для Саудовской Аравии составит только 500 тысяч баррелей. При этом Россия не увеличивала добычу в апреле.

Отмечается, что Москва настаивает на применении квот к среднему объему за квартал. При этом в сделке не принимает участие другой крупнейший производитель нефти — США. Американский президент Дональд Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сначала договориться между собой.

Еще по теме
Правительство России запретит дешевый бензин
Коронавирус нашли у троих сотрудников омского НПЗ
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
Путин спасет цены на нефть
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль обвинил США в приватизации космоса
•
Бизнес призвал Мишустина дать субсидии на выплату зарплат
•
Саудовская Аравия поставила России нефтяной ультиматум
•
Устаревшая прививка оказалась спасением от COVID-19
Подробности
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Два новых случая коронавируса в Кузбассе связаны с Москвой
Сибирь 07.04.2020 19:28
Коронавирус нашли у троих сотрудников омского НПЗ
Сибирь 07.04.2020 14:23
Девушки в Красноярске сожгли дачу ради лайков
Сибирь 07.04.2020 14:02
Синоптики озвучили прогноз погоды на лето в Новосибирске
Сибирь 07.04.2020 13:47
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
19124
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13876
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10437
Источник заражения новых заболевших узнали на Алтае
7110
Обсуждение (19)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль обвинил США в приватизации космоса
•
Бизнес призвал Мишустина дать субсидии на выплату зарплат
•
Саудовская Аравия поставила России нефтяной ультиматум
•
Устаревшая прививка оказалась спасением от COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ponhik78

У Трампа на фоне последних событий шифер шелестеть начинает походу!

Alexander222

хочу "..дешевый заграничный бензин")))

a-n-atol

а чо ток Луну? Солнце давай! выступил кто против, херак выключили на неделю им свет

Uynachalnica

Я сам из них! Только каким боком я и к 9 мая?

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.