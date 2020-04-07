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Медведева одним символом ответила на обвинения в смене гражданства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David W. Carmichael / CC BY 3.0

Российская фигуристка Евгения Медведева, тренирующаяся в Канаде, выразительно отреагировала в Instagram на обвинения в смене гражданства.

Один из пользователей прокомментировал последнюю публикацию Медведевой в Instagram: «Ты хочешь поменять гражданство?! Зачем?! Предавать страну ради мнимых побед…» Фигуристка ответила на это тремя эмодзи, изображающими лицо, прикрытое рукой. Этот символ «рукалицо» является проявлением разочарования, стыда, раздражения.

Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы и России, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. После Олимпиады в Пхёнчхане ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайену Орсеру. На последнем чемпионате России снялась с соревнований перед произвольной программой из-за проблем с коньками.

В начале апреля фигуристка временно переехала из Канады в Японию, чтобы готовится там к предстоящему ледовому шоу.

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