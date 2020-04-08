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Из аптеки на подиум: как делают бизнес на масках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Anestiev / Pixabay License
Медицинские маски из-за пандемии коронавируса сначала стали необходимостью, затем дефицитом, потом превратились в стильный аксессуар и, в конце концов, завоевали мировые подиумы. Как изоляция заставила предпринимателей шить маски, какие средства индивидуальной защиты предпочитают в России и что об этом говорят медики?

Медицинские маски в аптеках России закончились еще до разгара эпидемии. Но такая ситуация длилась недолго. Спрос на медицинский аксессуар породил предложение. 

В считанные дни швейные фабрики, интернет-магазины и индивидуальные предприниматели вышли на рынок. И бледные марлевые повязки померкли перед обилием ярких масок.

Они превратилась не просто в необходимость, а в стильный аксессуар и… ушли покорять высокую моду. Медики не против новых тенденций, но предупреждают о правильном уходе за изделием.

Маски по ГОСТу

Одними из первых за пошив индивидуальных средств защиты взялись в Бурятии, устав ждать обещанного «масочного транша» из Москвы. «Байкальский текстильный комбинат» подошел к изготовлению со всей ответственностью, делая повязки по старым проверенным годами стандартам.

Маски шьют из стопроцентной хлопковой ткани: материал должен хорошо пропускать воздух, чтобы кожа под ним не потела. Кроят их по специальному лекалу. Такой основательный подход, возможно, обусловлен тем, что директор предприятия Цымпилма Барасова по образованию фармацевт.

«В советское время мне самой приходилось шить маски для лица. Маски, которые мы шьем сегодня, по плотности не уступают советским гостовским и способны защитить от вируса», — заверила она.

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Наружная сторона  таких масок позволяет нанести на аксессуар принт или вышивку. Сейчас в регионе уже пять швейных производств делают в среднем по 9 тысяч масок в сутки. Спрос на них не упал до сих пор. 

Единственный минус — заказать напрямую маску можно не везде, их продают оптом в магазины, а они уже в розницу покупателю. В Улан-Удэ можно купить маски по цене от 100 до 300 рублей.

Швейный производство соседней Читы также подхватили пандемическую эстафету. Как минимум четыре ателье шьют маски из бязи и хлопка, а цена их варьируется от 30 до 300 рублей.

Вопреки изоляции

Для швейного предприятия новый ассортимент может стать неплохим подспорьем в кризисное время. Но некоторые предприниматели вышли на рынок масок от безысходности. Так, коронавирус разрушил планы владелицы школы шитья NataChe Натальи Чевычеловой, оставив один на один с туманными перспективами и запретом проводить занятия.

«Когда объявили режим самоизоляции, нам стало нечем заняться. Мы сейчас ведем онлайн курсы, но не все ученики готовы перейти на онлайн, а месяц простоя это очень много. Мы искали какие-то варианты, и пока курсы запущены не в том объеме, который планировался, мы перепрофилировались на пошив масок», — рассказала предпринимательница.

Фото: © со cтраницы в Instagram NataChe

И дело пошло. Когда Наталья вышла с предложением на рынок, спрос был огромным, сказался дефицит средств защиты в аптеках. Но, как призналась женщина, спрос рождает предложение, а обилие предложений, в свою очередь, создает здоровую конкуренции.

«У всех есть свои предпочтения. Сначала у нас была одна палитра цветов, но сейчас уже совсем другая, потому что рынок все равно насыщается, появляются разные маски и конкуренция. И люди уже смотрят, выбирают: а есть ли какой-то принт, а есть ли мужские маски, а есть ли по размеру?Например, есть ли маски для детей пяти лет. Люди выбирают особенности», — отметила она.

Стимпанк и котики

Особенности сделали маски самым популярным товаром крупнейшего российского интернет-магазина одежды и аксессуаров с принтами Vsemayki. 

«Клиент выбирает либо из каталога на сайте, либо товар со своим изображением — 18% покупателей предпочитают заказывать вещи со своим дизайном», — прокомментировала PR-менеджер компании Юлия Бармаева.

При этом аксессуары заказывают в равной степени, как женщины (49%), так и мужчины (51%). Но стилистические предпочтения у всех разные: 70% мужчин приобрели аксессуар с принтом из игры Legends of Runeterra. Эту же маску покупали дамы в подарок второй половинке.

Фавориты у сильного пола — стимпанковский респиратор, маска со знаком биохазард, а также аксессуар с антикоронавирусным принтом «Будь здоров». 

Девушки традиционно выбирают сердечки и котиков, а также символ корейской группы BTS. А простые черные маски без принта пользуются одинаковой популярностью у всех.

«Изначально мы разрабатывали эту новинку, опираясь на модные тренды: несколько модных домов использовали маски как аксессуар в своих последних коллекциях», — добавила PR-менеджер.

Фото: © Sibnet.ru

Маска от кутюр

В период пандемии медицинская маска, действительно, мгновенно превратилась в модную вещь, и новые веяния не могли не выйти на мировые подиумы и пандемический аксессуар дотянулся до стандартов высокой моды.

Дизайнер Марин Серр в новой коллекции представила маску фирменным паттерном в виде полумесяцев и принтом «гусиная лапка». На сайте Luisa Via Roma с началом эпидемии разлетелись все брендированные маски Fendi. Они появились в коллекции модного дома давно, и популярны в Азии, где их помощью спасаются от смога. Стоимость такой маски повыше, чем в России — 190 долларов за штуку, пишет РБК.

Фото: © со страницы в Intagram Gerdaliu

Медики совсем не против подобных аксессуаров, они, напротив, одобряют подобные тренды. Но с одним условием: или выбрасывать маску через два часа или тщательно стерилизовать. Средства защиты все же не должны быть просто красивыми тряпочками. А выполнять главную функцию – защищать дыхательные пути.

«Согласно медицинским рекомендациям, маска должна защищать нос и нижнюю часть лица. После двухчасового ношения многоразовую маску нужно убрать отдельно от чистых масок. Стирать маску можно в стиральной машине или на руках с хозяйственным мылом, после сушки прогладить горячим утюгом с двух сторон», — дала рекомендации врач-терапевт Оксана Цымбалюк.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Alexander222

хочу "..дешевый заграничный бензин")))

ponhik78

У Трампа на фоне последних событий шифер шелестеть начинает походу!

fermer22

похоже, что теперь даже "прикрываться масками добродетели" не нужно

Gunja

Правильно, потому что понятие "конкуренция" нашим властям не знакома.

xarakire

Вот как Путин любит население России и своих друзей не бросает, что бы на хамон с икоркой чёрной и красной...