Сериал «Зулейха открывает глаза» покажут на «России 1»

Сериал-экранизация романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает
глаза» покажут на канале «Россия 1» с 13 апреля, сообщила во вторник пресс-служба
телеканала.
Действие первых серий разворачивается зимой 1930 года. У
татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют
по каторжному маршруту в Сибирь.
Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без
пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские
интеллигенты, "деклассированные элементы" и уголовники, мусульмане и
христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все они
отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь.
В экранизации романа-бестселлера главные роли исполнили
Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман
Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. Режиссёр-постановщик Егор Анашкин
(«Кровавая барыня», «Деньги»).
Премьера сериала состоится 13 апреля в 21.00 на канале «Россия
1».