Сериал «Зулейха открывает глаза» покажут на «России 1»

Сериал-экранизация романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» покажут на канале «Россия 1» с 13 апреля, сообщила во вторник пресс-служба телеканала.

Действие первых серий разворачивается зимой 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь.

Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, "деклассированные элементы" и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь.

В экранизации романа-бестселлера главные роли исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. Режиссёр-постановщик Егор Анашкин («Кровавая барыня», «Деньги»).