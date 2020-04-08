Видеозанятия с тренерами UFC появились в Wink Ростелекома

Онлайн-тренировки от тренеров UFC GYM на разные группы мышц можно бесплатно смотреть на сервисе Ростелекома Wink.

Wink — цифровой сервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. С 16 марта сервис открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента.

UFC GYM — тренажёрные залы всемирно известной сети. Сервис Wink открыл доступ к онлайн–тренировкам, которые можно повторять дома. Короткие и эффективные комплексы упражнений позволят поддержать форму даже без тренажеров.

Например, тренер UFC GYM Юлия Ковалева показала функциональную тренировку, направленную на проработку основных групп мышц. Тренировка проходит с собственным весом, для нее не понадобится никакое снаряжение.

Тренер Сергей Панченко подготовил комплекс базовых упражнений, которые можно делать дома без дополнительного оборудования. Для выполнения упражнений нужны лишь коврик и желание.

Тренер Настя Судник продемонстрировала универсальную разминку, которая подготовит тело к любой нагрузке. Еще одна тренировка «Утреннее пробуждение» — короткий комплекс для бодрого начала дня.

Степан Сахаров провел онлайн тренировку с гантелями, направленную на развитие всех мышц тела. Если гантелей нет, ничего страшного, в ролике тренер рассказал, чем их можно заменить.

Смотреть тренировки бесплатно можно все подписчикам сервиса Wink и новым пользователям — сразу после регистрации.