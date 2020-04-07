США получили права на Луну

США получили право использовать ресурсы Луны, соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Американцы должны иметь право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством, указано в документе.

Также в указе отмечается, что политика США будет направлена на стимулирование международной поддержки по добыче и использованию космических ресурсов, так как страна не рассматривает космос в качестве всеобщего достояния.

В частности, США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. Трамп также распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев уже заявил, что агрессивные планы США по присвоению себе права на добычу космических ресурсов вредят международному сотрудничеству.

«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», — цитируют Савельева РИА Новости.

С точки зрения международного права большинство юридических вопросов освоения Луны были разрешены в 1967 году Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.