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Россия модернизировала одну из самых мощных в мире артсистем

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

«Уралвагонзавод» завершил модернизацию одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка», первый образец готов к отправке в войска, сообщает концерна «Уралвагонзавод»

В ходе работ у «Малки» заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Также проведена замена импортных комплектующих на отечественные.

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия», — уточнили РИА Новости в «Уралвагонзаводе».

В концерне сообщили, что орудие успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Кроме того, в ходе испытаний проверили надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем.

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«Первый образец готов к отправке в вооруженные силы РФ, а предприятие готово уже к серийной модернизации САУ 2С7М "Малка"», — отметили в пресс-службе.

2С7М «Малка» — усовершенствованный вариант орудия 2С7 «Пион», созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире. 2С7 вооружена 203-миллиметровой пушкой. Она была принята на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошла первую модернизацию.

Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта. САУ может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также ядерные заряды.

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