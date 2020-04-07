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Девушки в Красноярске сожгли дачу ради лайков

Источник:
Sibnet.ru
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Школьница и студентка снимали видео у костра в дачном домике, после их посещения дом сгорел дотла, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В нескольких открытых группах социальных сетей была опубликована информация о поджоге дачного домика в районе поселке Строителей. К нему оказались причастны 20-летняя студентка техникума и 15-летняя школьница.


«Зашли в домик, он был не закрыт. Разожгли костер для красивых видео, не хотели поджигать. Собрались домой, домик не горел. Ушли, через два дня приходим, он сгорел», — рассказала одна из девушек.

Полиция ищет владельца дачного участка, оценивает причиненный ему ущерб. В действиях жительниц Канска содержатся признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 стати 167 УК РФ «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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