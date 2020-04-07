Синоптики озвучили прогноз погоды на лето в Новосибирске

Температура воздуха в мае и летом будет близка к многолетним значениям, сообщила журналистам начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

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«В мае по предварительному прогнозу температурный фон окажется в пределах нормы. В Новосибирской области в среднем температура воздуха в мае ожидается 10-12 градусов тепла. Количество осадков в пределах нормы», — сказала Лапчик.

По ее словам, в июне температурный фон будет выше нормы на 1-2 градуса. Среднесуточная температура (ночь и день) составит 16-19 градусов тепла. Осадков тоже выпадет не больше нормы.

Гораздо жарче будет июль, среднесуточная температура составит 18-21 градусов тепла. Месяц будет более дождливый, чем обычно. Август будет близок к норме, среднесуточная температура — около 15-18 градусов.