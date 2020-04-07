НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мать в Забайкалье подожгла дом с двумя детьми

Источник:
Sibnet.ru
268 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщина проведет больше 20 лет в колонии за поджег дома, где находились ее дети, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Суд установил, что 29-летняя жительница Красночикойского района Забайкалья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью, подожгла и ушла. В огне погиб четырехлетний сын обвиняемой, ее полуторагодовалую дочь успели спасти соседи. Мать объяснила свой поступок ссорой с мужем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПарень умер в отделе полиции в Забайкалье

Ее обвинили по пунктам «в,е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего совершенное общеопасным способом), по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога).

Суд приговорил ее к 21 году лишения свободы. После вступления приговора в законную силу, отбывать наказание она будет в колонии общего режима, поскольку согласно российскому законодательству, женщины отбывают наказание в колониях общего режима, независимо от тяжести совершенного преступления.

Еще по теме
Сотни новосибирских медиков остались без стимулирующих выплат
Россиянин вышел из квартиры в подъезд и застрелил пять человек
Спецслужбы предотвратили теракт в Мурманске
Новосибирец напал с ножом на двоих мужчин в магазине. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусной инфекцией заболели еще 1154 россиянина
•
Правительство утвердило меры по спасению экономики
•
США получили права на Луну
•
Мишустин отменил пени за неуплату услуг ЖКХ
Подробности
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Коронавирус нашли у троих сотрудников омского НПЗ
Сибирь 07.04.2020 14:23
Девушки в Красноярске сожгли дачу ради лайков
Сибирь 07.04.2020 14:02
Синоптики озвучили прогноз погоды на лето в Новосибирске
Сибирь 07.04.2020 13:47
Мать в Забайкалье подожгла дом с двумя детьми
Сибирь 07.04.2020 13:27
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
19014
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13817
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10388
Источник заражения новых заболевших узнали на Алтае
6910
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусной инфекцией заболели еще 1154 россиянина
•
Правительство утвердило меры по спасению экономики
•
США получили права на Луну
•
Мишустин отменил пени за неуплату услуг ЖКХ
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин спасет цены на нефть
84
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
67
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
44