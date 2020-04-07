Мать в Забайкалье подожгла дом с двумя детьми

Женщина проведет больше 20 лет в колонии за поджег дома, где находились ее дети, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Суд установил, что 29-летняя жительница Красночикойского района Забайкалья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью, подожгла и ушла. В огне погиб четырехлетний сын обвиняемой, ее полуторагодовалую дочь успели спасти соседи. Мать объяснила свой поступок ссорой с мужем.

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Ее обвинили по пунктам «в,е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего совершенное общеопасным способом), по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), а также по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенном путем поджога).

Суд приговорил ее к 21 году лишения свободы. После вступления приговора в законную силу, отбывать наказание она будет в колонии общего режима, поскольку согласно российскому законодательству, женщины отбывают наказание в колониях общего режима, независимо от тяжести совершенного преступления.