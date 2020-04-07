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Мишустин отменил пени за неуплату услуг ЖКХ

Источник:
ТАСС
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Фото: © https://pixabay.com/delo

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года.

«Приостановить до 1 января 2021 года взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Документ также приостанавливает до 1 января право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание штрафа за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом сильно отразилась на людях, зачастую ударив по кошельку, и правительство считает своим приоритетом сгладить эти негативные явления. Кроме того, он добавил, что коммунальные услуги отключать за долги не будут.

Принятые меры направлены в первую очередь на защиту тех, кто испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, при этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется.

«Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа», — приводит ТАСС слова главы Минстроя России Владимира Якушева.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Alexander222

«Тучные времена...!?" для кого? "...резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения...

Uynachalnica

Это те, которые на взлетной полосе "случайно нашлись"! Остальные уже перепрятаны.

Gunja

А теперь надо сделать волшебный указ - обязать всех граждан страны сдать тест добровольно!

xumepa312

Печально видеть такие новости в наше время!

Natusy-1976-08-29

Может у Силуанова и закончились "тучные времена",а у нас что-то мы не заметили когда они начались!