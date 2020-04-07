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Полсотни рожениц изолировали в больнице Иркутска

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Десятки врачей и 171 пациент оказались в полной изоляции из-за одного больного с коронавирусом в медико-санитарной части Иркутского авиационного производственного объединения. Среди изолированных 51 роженица.

Мужчина с подозрением на коронавирусную инфекцию поступил в больницу 31 марта. Когда диагноз подтвердили, его самого отправили в областную инфекционную больницу, а корпус медсанчасти сразу же закрыли на карантин.

На вынужденном карантине без возможности выйти оказался 71 медик, 120 пациентов и 51 роженица. И уже в первые сутки изоляции в карантинной зоне родились пятеро детей.

«Нас поддерживают и снаружи наши коллеги, и мы сами друг друга поддерживаем. Пациенты отреагировали спокойно, мы сразу все объяснили, не было никакой паники или недовольства», — цитирует ТАСС старшую медсестру родильного отделения Елену Егорову.

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По словам главврача Евгения Выговского, в больнице есть все необходимое. Медработники и пациенты обеспечены трехразовым питанием. В каждом корпусе назначены старшие администраторы из врачей, находящиеся на изоляции.

Каждый день они передают информацию о состоянии пациентов, а также изолированных медицинских работников. Лечение больных продолжается. Всех, кто остался в карантинной зоне, протестировали на коронавирус. Подозрений на то, что кто-то мог заразиться, пока нет, но анализы будут делать повторно.

Тема: Распространение коронавируса
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