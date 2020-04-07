Футболисты «Зенита» согласились на урезанные вполовину зарплаты

Игроки и тренерский штаб «Зенита» согласились на то, что в апреле и мае получат половину зарплаты из-за приостановки соревнований, сообщил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев.
Футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Завершились переговоры с игроками и тренерским штабом "Зенита" по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — цитирует РИА Новости Медведева.
«Зенит» присоединился к клубам, которые снизили зарплату игрокам на время самоизоляции. Такое решение уже приняли «Рубин», «Уфа», «Спартак» и «Динамо», в последних двух клубах игроки отказались от 40% оклада. «Ахмат» и «Сочи» пока ведут переговоры на эту тему.
Alexander222«Тучные времена...!?" для кого? "...резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения...
UynachalnicaЭто те, которые на взлетной полосе "случайно нашлись"! Остальные уже перепрятаны.
GunjaА теперь надо сделать волшебный указ - обязать всех граждан страны сдать тест добровольно!
xumepa312Печально видеть такие новости в наше время!
Natusy-1976-08-29Может у Силуанова и закончились "тучные времена",а у нас что-то мы не заметили когда они начались!