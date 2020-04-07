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Футболисты «Зенита» согласились на урезанные вполовину зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

Игроки и тренерский штаб «Зенита» согласились на то, что в апреле и мае получат половину зарплаты из-за приостановки соревнований, сообщил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев.

Футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Завершились переговоры с игроками и тренерским штабом "Зенита" по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — цитирует РИА Новости Медведева.

«Зенит» присоединился к клубам, которые снизили зарплату игрокам на время самоизоляции. Такое решение уже приняли «Рубин», «Уфа», «Спартак» и «Динамо», в последних двух клубах игроки отказались от 40% оклада. «Ахмат» и «Сочи» пока ведут переговоры на эту тему.

Тема: Распространение коронавируса
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Спорт #Футбол #COVID19
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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

Alexander222

«Тучные времена...!?" для кого? "...резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения...

Uynachalnica

Это те, которые на взлетной полосе "случайно нашлись"! Остальные уже перепрятаны.

Gunja

А теперь надо сделать волшебный указ - обязать всех граждан страны сдать тест добровольно!

xumepa312

Печально видеть такие новости в наше время!

Natusy-1976-08-29

Может у Силуанова и закончились "тучные времена",а у нас что-то мы не заметили когда они начались!