Футболисты «Зенита» согласились на урезанные вполовину зарплаты

Игроки и тренерский штаб «Зенита» согласились на то, что в апреле и мае получат половину зарплаты из-за приостановки соревнований, сообщил генеральный директор футбольного клуба Александр Медведев.

Футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Завершились переговоры с игроками и тренерским штабом "Зенита" по вопросу снижения заработных плат. Договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%. Это единодушное соглашение», — цитирует РИА Новости Медведева.

«Зенит» присоединился к клубам, которые снизили зарплату игрокам на время самоизоляции. Такое решение уже приняли «Рубин», «Уфа», «Спартак» и «Динамо», в последних двух клубах игроки отказались от 40% оклада. «Ахмат» и «Сочи» пока ведут переговоры на эту тему.