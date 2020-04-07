Молодой человек умер в отделе полиции в Забайкалье

Тело 19-летнего жителя Забайкалья обнаружили в изоляторе временного содержания в одном из отделов полиции. Начата проверка действий сотрудников МВД, сообщило региональное СУ СКР.

В воскресенье помещении изолятора временного содержания отдела полиции «Агинский» УМВД России по Забайкальскому краю обнаружено тело 19-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка. Специалисты осмотрели место происшествия, опросили руководство отдела полиции, где произошел инцидент.

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Также опрошены сотрудники полиции, дежурившие в изоляторе временного содержания. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Пока фактов, указывающих на криминальный характер инцидента, не выявлено.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию полицейских, приведших к смерти мужчины в помещении отдела полиции. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.