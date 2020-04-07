Кадыров ответил на обвинение в закрытии границ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление премьера России Михаила Мишустина, призвавшего власти регионов не путать свои полномочия с федеральными и запретившего закрывать административные границы регионов.

«Если он имел в виду именно Чеченскую Республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В среду, 1 апреля стало известно, что руководство Чечни решило закрыть границы республики. Кадыров сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции он принял решение приостановить движение всех видов транспорта через административную границу.

«Этот вопрос имеет очень важное значение, так как речь идет о безопасности народа. Исключение для экстренных служб, перевозки продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, транспортировки больных. Бесцельного катания не будет! Кто хочет вернуться домой или выехать из республики, может сделать это до 5 апреля», — написал глава Чечни.

По словам Кадырова, «ради спасения жизни можно и две недели, и два месяца находиться в изоляции, можно идти на любые жесткие меры. Люди в колониях живут годами и не умирают от этого. Мы стремимся не допустить завоза инфекции и переезда больных из ЧР в другие регионы. Если мы все с вами боремся во имя России, то должны это сделать совместно, принимать оперативно решения, действовать в режиме ручного управления, не вводить в заблуждение руководителей высокого ранга», — отметил Кадыров.