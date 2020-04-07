НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Шесть очагов распространения коронавируса выявили в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
850 0
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Шесть очагов распространения коронавируса установили в Бурятии. По данным на утро понедельника в республике выявили 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-2019, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Контактный круг заболевших составляет более 1,7 тысячи человек. У четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направили в Иркутск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрасноярцам раздадут идентификационные номера

Вчера в Бурятии появилась первая жертва коронавируса. Умерла 73-летняя женщина из-за двусторонней пневмонии. У нее были сопутствующие тяжелые заболевания: гипертоническая болезнь, диабет второй степени, перенесенный ранее инсульт.

Исследовали на коронавирус в Бурятии более 4,4 тысячи человек, в том числе больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, а также лиц, находящихся под медицинским наблюдением.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
Почти 1500 россиян заболели COVID-19 за сутки
Горный Алтай остался единственным в Сибири без коронавируса
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Почти 1500 россиян заболели COVID-19 за сутки
•
Мишустин заявил об ударе коронавируса по бюджету
•
Песков признался, что купил блокатор вирусов в аптеке
•
Водителям разрешат ездить по просроченным правам три месяца
Подробности
•
Без прав и техосмотра: что в изоляции изменилось для автомобилистов
•
«Мир», Mastercard или Visa: какая карта лучше?
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Отработать карму, или Как готовят «заповедный спецназ»
Как это работает
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Какие смайлики поставят в неловкое положение
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирские губернаторы отличились в борьбе с коронавирусом
Сибирь 09.04.2020 15:04
Японец рассказал о загрязнении Байкала сточными водами
Сибирь 09.04.2020 14:29
Паводок придет на Алтай
Сибирь 09.04.2020 14:18
Горный Алтай остался единственным в Сибири без коронавируса
Сибирь 09.04.2020 14:06
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
19615
Источник заражения новых заболевших узнали на Алтае
7820
Россиянин вышел из квартиры в подъезд и застрелил пять человек
5768
Глава «Вектора» оценил искусственное происхождение SARS-CoV-2
5078
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Почти 1500 россиян заболели COVID-19 за сутки
•
Мишустин заявил об ударе коронавируса по бюджету
•
Песков признался, что купил блокатор вирусов в аптеке
•
Водителям разрешат ездить по просроченным правам три месяца
Как это работает
•
Что надо знать при заказе остекления балкона
•
Ядерная стерилизация, или Зачем медицине ускоритель электронов
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Какие смайлики поставят в неловкое положение
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин спасет цены на нефть
84
США получили права на Луну
56
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
46
Кремль обвинил США в приватизации космоса
45
Число жертв коронавируса в США установило рекорд
43