Шесть очагов распространения коронавируса выявили в Бурятии

Шесть очагов распространения коронавируса установили в Бурятии. По данным на утро понедельника в республике выявили 50 человек с подтвержденным диагнозом COVID-2019, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Контактный круг заболевших составляет более 1,7 тысячи человек. У четырех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направили в Иркутск.

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Вчера в Бурятии появилась первая жертва коронавируса. Умерла 73-летняя женщина из-за двусторонней пневмонии. У нее были сопутствующие тяжелые заболевания: гипертоническая болезнь, диабет второй степени, перенесенный ранее инсульт.

Исследовали на коронавирус в Бурятии более 4,4 тысячи человек, в том числе больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, а также лиц, находящихся под медицинским наблюдением.