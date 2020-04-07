Россия возобновила вывоз людей из-за рубежа

Россия возобновила авиарейсы по вывозу своих граждан из зарубежных стран, совершены первые два — из Бишкека в Екатеринбург и из Дакки в Нижний Новгород.

«По данным Координационного совета правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, с 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран», — говорится в сообщении, опубликованном на стопкоронавирус.рф.

Россия начала поэтапно ограничивать авиасообщение с другими странами на фоне коронавируса с февраля, а уже 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.

После того, как 4 апреля были временно приостановлены вывозные рейсы из РФ в другие страны и в обратном направлении, на портале госуслуг разместили анкету для сбора сведений о российских гражданах, желающих вернуться на родину, а также об их состоянии. В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вывоз граждан России возобновится уже в понедельник.