НАВЕРХ

Число зараженных коронавирусом в Красноярске перевалило за три десятка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Коронавирусом в Красноярском крае заболели 32 человека, пять из них уже выздоровели, сообщает Минздрав региона.

Утром 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярска, заболели еще трое за сутки. Пять человек выздоровели.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у восьми человек, за сутки прибавилось четыре человека.

Под медицинским наблюдением на дому находится 5,7 тысячи человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 285 человека. Обследовано всего 9,4 тысячи человек.

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Топ комментариев

vgbaik

в России введён режим ХЗ: ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании...

Alexander222

«Тучные времена...!?" для кого? "...резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения...

Бревно в глазу

ну хоть в Красноярске есть здравомыслящие люди

Иркут 69

Здравомыслящих много. Вот смелых мало.

Uynachalnica

Это те, которые на взлетной полосе "случайно нашлись"! Остальные уже перепрятаны.