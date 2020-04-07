Число зараженных коронавирусом в Красноярске перевалило за три десятка

Коронавирусом в Красноярском крае заболели 32 человека, пять из них уже выздоровели, сообщает Минздрав региона.

Утром 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярска, заболели еще трое за сутки. Пять человек выздоровели.

Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у восьми человек, за сутки прибавилось четыре человека.

Под медицинским наблюдением на дому находится 5,7 тысячи человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 285 человека. Обследовано всего 9,4 тысячи человек.