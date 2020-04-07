Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию, говорится в заявлении, распространенном в понедельник канцелярией главы правительства.

Джонсон заболел COVID-19 27 марта, у него были повышенная температура и кашель. Через 10 дней, 6 апреля, симптомы не прошли, поэтому премьера госпитализировали для проведения анализов.

«Сегодня вечером (в понедельник) состояние премьер-министра ухудшилось, и по рекомендации его врачей он был переведен в отделение интенсивной терапии», — цитирует ТАСС заявление Даунинг-стрит.

Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо.

По данным телеканала Sky News, глава правительства находится в сознании и был переведен в реанимацию в качестве меры предосторожности — на случай если ему понадобится искусственная вентиляция легких.

По данным британского Минздрава на 6 апреля, у 51 608 человек в Соединенном Королевстве было подтверждено заражение коронавирусом. Число летальных исходов достигло 5 373. Великобритания входит в пятерку стран с самым большим числом жертв COVID-19.