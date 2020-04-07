Красноярцам раздадут идентификационные номера

Электронную систему аккредитации работающих предприятий и их сотрудников введут в Красноярском крае, каждый работник получит уникальный идентификационный номер — универсальный пропуск, сообщает правительство региона.

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Председатель правительства края Юрий Лапшин сообщил, что готовится к запуску электронная система аккредитации работающих предприятий и их сотрудников. Каждый из них получит уникальный идентификационный номер, который станет универсальным пропуском при поездках на работу или с работы.

База будет формироваться на основании переданных от работодателей списков. Имея удалённый доступ к базе данных, сотрудники полиции при проверке будут сопоставлять документ, удостоверяющий личность, с идентификационным номером.

Постепенно эта система заменит бумажные справки от работодателя. Загрузка данных уже началась, электронная аккредитация начнёт работать до конца недели сначала в Красноярске, а затем и в других городах и районах края.

Указом губернатора расширен перечень видов деятельности, которые могут возобновить свою работу с 6 апреля при соблюдении превентивных мер санитарного и организационного характера. В крае возобновили свою деятельность примерно 40% хозяйствующих субъектов. Это предприятия энергетики и теплоснабжения, строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и другие.