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Красноярцам раздадут идентификационные номера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Электронную систему аккредитации работающих предприятий и их сотрудников введут в Красноярском крае, каждый работник получит уникальный идентификационный номер — универсальный пропуск, сообщает правительство региона.

#Законы
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Председатель правительства края Юрий Лапшин сообщил, что готовится к запуску электронная система аккредитации работающих предприятий и их сотрудников. Каждый из них получит уникальный идентификационный номер, который станет универсальным пропуском при поездках на работу или с работы.

База будет формироваться на основании переданных от работодателей списков. Имея удалённый доступ к базе данных, сотрудники полиции при проверке будут сопоставлять документ, удостоверяющий личность, с идентификационным номером. 

Постепенно эта система заменит бумажные справки от работодателя. Загрузка данных уже началась, электронная аккредитация начнёт работать до конца недели сначала в Красноярске, а затем и в других городах и районах края.

Указом губернатора расширен перечень видов деятельности, которые могут возобновить свою работу с 6 апреля при соблюдении превентивных мер санитарного и организационного характера. В крае возобновили свою деятельность примерно 40% хозяйствующих субъектов. Это предприятия энергетики и теплоснабжения, строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и другие.

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Красноярск #Рынок труда #COVID19
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Топ комментариев

vgbaik

в России введён режим ХЗ: ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании...

Alexander222

«Тучные времена...!?" для кого? "...резервов правительства хватит, чтобы отреагировать на изменения...

Бревно в глазу

ну хоть в Красноярске есть здравомыслящие люди

Иркут 69

Здравомыслящих много. Вот смелых мало.

Uynachalnica

Это те, которые на взлетной полосе "случайно нашлись"! Остальные уже перепрятаны.