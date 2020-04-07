Правительство утвердило меры по спасению экономики

Российское правительство утвердило список мер по поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, говорится на сайте кабмина.

Ранее кабинет министров утвердил список наиболее пострадавших от эпидемии отраслей экономики. В него вошли общепит, туризм и гостиничный бизнес, авто- и авиаперевозки, культура и развлечения, фитнес и спорт, дополнительное образование и бытовые услуги.

Утвержденные правительством меры касаются налогового регулирования. В частности, сроки представления деклараций и расчетов, время подачи которых приходится на весну этого года, продлеваются на три месяца.

На 20 рабочих дней продлены сроки представления документов, сведений и пояснений в ФНС. На три месяца увеличены сроки предоставления документов для установления налогового резидентства клиентов, а период направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов продлили на полгода.

До 31 мая продлили проведение налоговых проверок, а также проверок соблюдения валютного законодательства. Кроме того, правительство облегчило порядок представления компаниям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и взносов.

Ранее о необходимости поддержать пострадавшие от эпидемии коронавируса сферы экономики заявил президент России Владимир Путин. Он предложил предоставить малому и среднему бизнесу отсрочки по уплате всех налогов, кроме НДС, а микропредприятиям дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Путин предложил, чтобы у предприятий появились дополнительные ресурсы, в два раза — с 30% до 15% — снизить размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ.