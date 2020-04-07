Сотни новосибирских медиков остались без стимулирующих выплат

Бердская городская больница в Новосибирской области незаконно лишила стимулирующих выплат 820 медиков, после вмешательства прокуратуры деньги были выплачены, сообщает Генпрокуратура РФ.

Руководство Бердской городской больницы необоснованно снизила размеры стимулирующих выплат 820 медицинским работникам. Размер невыплаченной заработной платы превысил 6 миллионов рублей.

Прокурор внес главному врачу больницы представление и возбудил дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). Данное нарушение подразумевает штраф до 20 тысяч рублей.

В результате работники больницы получили все причитающиеся им выплаты на сумму более 6 млн рублей.