Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Группа Little Big выступит с онлайн-концертом 11 апреля, музыканты исполнят свои хиты и ответят на вопросы поклонников, сообщили солисты коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская в Instagram.

Онлайн-концерт пройдет на платформе Яндекс.Эфир 11 апреля в 20.00 по московскому времени. В анонсе шоу говорится, что музыканты в прямом эфире ответят на вопросы поклонников.

Группа Little Big в 2020 году должна была представить Россию на Евровидении в Роттердаме с песней «Uno», но конкурс перенесли на год из-за коронавируса. Организаторы шоу сообщили, что все победители национальных отборов смогут принять участие в Евровидении-2021. Поедет ли Little Big на шоу позднее, пока неизвестно.