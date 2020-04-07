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Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © littlebigband instagram.com/littlebigband

Группа Little Big выступит с онлайн-концертом 11 апреля, музыканты исполнят свои хиты и ответят на вопросы поклонников, сообщили солисты коллектива Илья Прусикин и Софья Таюрская в Instagram.

Онлайн-концерт пройдет на платформе Яндекс.Эфир 11 апреля в 20.00 по московскому времени. В анонсе шоу говорится, что музыканты в прямом эфире ответят на вопросы поклонников.

Группа Little Big в 2020 году должна была представить Россию на Евровидении в Роттердаме с песней «Uno», но конкурс перенесли на год из-за коронавируса. Организаторы шоу сообщили, что все победители национальных отборов смогут принять участие в Евровидении-2021. Поедет ли Little Big на шоу позднее, пока неизвестно.


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