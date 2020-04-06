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Xiaomi выпустила самый дешевый умный браслет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/xiaomishka

Компания Xiaomi представила умный браслет Redmi Band, официальная цена которого составляет всего 14 долларов.

Браслет оснащен цветным дисплеем, имеет датчик сердечного ритма, отслеживает пять видов активности. Он способен измерять пульс во время тренировки, а также постоянно — в течение всего дня, пишет GizmoChina.

Без подзарядки Redmi Band сможет проработать до 14 дней, при этом устройство заряжается напрямую через разъем USB, фирменная зарядка не понадобится, что упрощает его использование. Полный цикл зарядки занимает около двух часов.

Фитнес-браслет выдерживает давление воды до 5 атмосфер, не боится дождя, с ним можно даже плавать в бассейне или море. Кроме этого, устройство поддерживает 70 видов обоев рабочего стола.

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