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Определена цена домашнего теста на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Health

Стоимость теста на наличие коронавируса, который можно сделать на дому, составит 1250 рублей, сообщила глава направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Елена Тиванова.

«Чтобы сдать анализ, необходимо заполнить на нашем сайте специальную форму, позвонить в call-центр, записаться», — сказала Тиванова в эфире телеканала «Россия 24». После этого с пациентом свяжутся и сообщат, когда медперсонал сможет приехать.

Гражданину также нужно будет отдельно необходимо оплатить выезд медперсонала. Цена будет зависеть от местонахождения пациента. Исследования будут выполнять в течение одного или двух рабочих дней.

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Тиванова пояснила, что медики привезут пакет с тестом и оставят его на ручке входной двери, а пациент сам будет брать у себя анализы, которые представляют собой мазок из зева. Затем гражданин должен вынести пакет и оставить на ручке, персонал его заберет в лабораторию.

Таким способом предполагается минимизировать контакт персонала с пациентом, который может быть инфицирован. Если тест на коронавирус окажется положительным, то об этом сообщат в Роспотребнадзор, больному предложат лечение.

В марте две частные лаборатории — «Гемотест» и «Хеликс» — приступили к тестированию всех желающих на выявление коронавируса без направления от врача. Обе лаборатории прошли аккредитацию Роспотребнадзора и имеют все необходимые допуски.

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