Сериал «Бывшие» впервые выйдет на ТВ целиком

Сериал «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым в главных ролях выйдет на ТНТ с 20 апреля, по ТВ покажут первый и второй сезоны, сообщает пресс-служба телеканала.

Россия, 2016 год, режиссер Иван Китаев, 16+

В центре сюжета Яна, дочка богатых родителей, которая балуется наркотиками, а после очередной гулянки попала в реабилитационную клинику. Там Яна знакомится с психологом Ильей, в прошлом тоже проходивший лечение от наркотической зависимости. Их знакомство дает начало череде событий, которые меняют жизни всех вокруг.

О героях

Яна (Любовь Аксенова). Бунтарка, наркоманка, папенькина дочка — Яна давно привыкла к этим ярлыкам и внешне им соответствует. Но глубоко внутри она — простая девочка, которой не хватило настоящей родительской любви для того, чтобы вырасти счастливой. Алкоголь и наркотики, от которых она зависима, для Яны не удовольствие, а способ заглушить одиночество.

Илья (Денис Шведов). Он вырос в неполной семье, связался не с теми, лечился от алкоголизма. Но сегодня Илья — психолог в реабилитационной клинике, который сразу включается во все проблемы своих пациентов и даже живет их жизнями. Илья благодарен врачу Ольге за то, что она встретилась в странный период его жизни, они вот-вот поженятся, но знакомство с Яной поможет Илье понять — ему тоже чего-то не хватает.

Ольга, невеста Ильи (Татьяна Волкова). Со всех сторон правильная женщина и хороший врач, Ольга несчастлива в личной жизни — когда-то ее предал муж. Отдушину она нашла в Илье, за которым ухаживала во время его реабилитации. Теперь они вместе работают, вместе ходят на утреннюю пробежку, но за идиллией скрывается главное — Ольга зависима от Ильи.

Александр Борисович, отец Яны (Виталий Хаев). Глава богатой государственной компании, он всю жизнь работал, чтобы обеспечить дочку Яну и супругу Иру роскошной жизнью. Только методы работы у Александра Борисовича, зависимого от денег и признания, незаконные. Яну он любит, но не гнушается использовать ее в своих целях, из-за чего дочери становится еще тяжелее наедине со своей болезнью.

Также в сериале снялись Наталья Рогожкина, Григорий Чабан, София Лебедева, Даниил Вахрушев, Василий Кортуков и другие. Рейтинг первого сезона IMDb: 7.40.

Сериал «Бывшие» стартует на ТНТ 20 апреля в 22.00.