Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля

Суперлуние, которому придают особое магическое значение, произойдет рано утром 8 апреля. Астрологи рассказали, что нельзя делать в Суперлуние и как обернуть небесное явление в свою пользу.

Суперлуние — это максимально близкое положение Луны к Земле, совпадающее с полнолунием. В этот период Луна кажется огромной и особенно яркой, завораживающей и даже немного пугающей. Ближайшее Суперлуние произойдет 8 апреля в 05.34 по московскому времени.

«В такие дни выполняют магические ритуалы, загадывают желания и ждут глобальных перемен в жизни. А Суперлуние 8 апреля 2020 некоторые астрологи называют роковым», — прокомментировала Sibnet.ru астролог Юлия Богданова.

Дело в том, что в этот раз Суперлуние пройдет в астрологическом знаке Весы, намекая на главную свою тему — деньги и отношения. Кроме того, именно в этот день на небе складывается соединение планет Сатурна с Марсом в квадратуре к Урану, планете неожиданностей. Это, по словам астролога, дает основания предполагать, что характер изменений для многих окажется потрясающим во всевозможных смыслах этого слова.

«Также обращает на себя внимание секстиль Меркурия, управляющего сферой информации, к Плутону с Юпитером, меняющим правила на мировой социальной-экономической арене. Аспект непростой, и скорее связан с финансовой неопределенностью, которую все мы в полной мере осознаем после 8 апреля», — сказала Богданова.

Чего опасаться в Суперлуние

Луна — женская планета, она отвечает за эмоции, которые в период полнолуния переполняют душу и выходят через край, сказала ведический астролог Ольга Зеленько.

В негативном аспекте эмоциональный накал полнолуния может приводить к скандалам, истерикам, сказанным сгоряча словам, о которых впоследствии жалеют.

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«К полному лунному диску неравнодушны люди с какими-либо психическими отклонениями, в том числе маньяки, серийные убийцы и так далее, поэтому внимательно относимся и оцениваем ту среду, в которую попадаем», — предупредила Зеленько.

Богданова посоветовала с 8 по 10 апреля быть особенно внимательным за рулем, при обращении со сложной аппаратурой и электроинструментами.



Также за пару дней до Суперлуния и еще пару дней после не следует принимать ответственных решений и лучше не назначать на это время хирургические операции (так как свертываемость крови в это время уменьшается).

Как в Суперлуние притянуть удачу и деньги

К Суперлунию, чтобы получить от этого магического явления позитивный прилив, нужно готовиться. «Прекращаем употреблять алкоголь, исключаем из своего рациона мясные, а по возможности и рыбные продукты, исключаем поступление негативной информации из внешнего мира, ложимся спать не позже 22.00 (чтобы увеличить количество лунной энергии в тонких телах), также этому будет способствовать стакан молока комнатной температуры с вашей любимой специей, выпитый перед сном», — сказала Зеленько.

По ее утверждению, если осознанно прожить пару дней до Суперлуния, то 8 апреля можно будет почувствовать прилив сил, энергии, получить импульс удачи, а главное — услышать истинные желания своей души и прочувствовать отношение окружающих.

Богданова добавила, что в этот день можно укрепить свое благосостояние: «Если у вас есть амулет на отношения или деньги, зарядите его, положив в ночь с 7-8 апреля на подоконник. Если нет, создайте. Это может быть любая вещь красного цвета, которую вы потом будите носить в сумочке или кошельке», — посоветовала астролог.

Утром 8 апреля, по ее словам, нужно пересчитать наличные деньги. Это приведет к укреплению и стабилизации финансового потока. «Не давайте денег в долг, даже если речь идёт о незначительной сумме. Откажитесь под любым предлогом, чтобы случайно не передать вместе с деньгами свою удачу. Кстати, в этот день старайтесь вообще ничего не одалживать», — добавила Богданова.