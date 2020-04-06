Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется

Гигантская озоновая дыра над Арктикой, которая образовалась из-за низких температур в стратосфере, затянется к середине апреля, сообщило Европейское космическое агентство на своем сайте.

Площадь озоновой дыры, которая наблюдается европейским спутником Sentinel-5P с 2017 года, составляет около 1 миллиона квадратных километров. Ученые связывают ее появление с необычными атмосферными условиями, включая морозные температуры в стратосфере.

В результате столб озона над Арктикой уменьшился до того, что считается уровнем «озоновой дыры» — толщина слоя в этом случае составляет менее 2,2 миллиметра при стандартных показаниях давления и температуры.

Озон в стратосфере защищает жизнь на Земле от ультрафиолетовых лучей солнечного света. Над Антарктидой озоновая дыра ежегодно формируется осенью и держится три-четыре месяца, при этом ее размеры достигают 20-25 миллионов квадратных километров.