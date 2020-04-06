НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
191 0
Фото: © Леонид Леонидов Sibnet.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил текущий весенний сезон охоты, запретив охоту на боровую и водоплавающую дичь в охотугодьях края с 7 апреля по 1 мая 2020 года.

Эта мера введена в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, в регионе зафиксировано 12 пациентов с этим диагнозом.

Охотникам, получившим разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки, необходимо их сдать по месту получения. Деньги, уплаченные за госпошлину или путевки, будут возвращены или по желанию отнесены к оплате за разрешения и путевки на следующий сезон охоты.

«Охотники, успевшие заехать в охотничьи угодья до вступления постановления в силу, после получения уведомления о запрете охоты будут обязаны покинуть охотничьи угодья. О сроках выдачи разрешений на добычу водоплавающей дичи со 2 по 6 мая в общедоступных охотничьих угодьях будет объявлено дополнительно», — пояснил начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Ранее Минприроды России сообщало, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Однако отмечается, что «введенные условия самоизоляции требуют комплексного подхода».

«Охотникам и охотпользователям следует отнестись к данной ситуации с пониманием. Подобная необходимость вызвана изменившимися условиями. На текущий момент самое важное — предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции», — призвали власти.

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Определена цена домашнего теста на коронавирус
Описана типичная жертва коронавируса
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
смотреть все
Жизнь #Звери #COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Определена цена домашнего теста на коронавирус
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
Сибирь 06.04.2020 19:48
Все въезжающие в Горный Алтай отправятся в карантин
Сибирь 06.04.2020 19:04
Усс выслал самолет за застрявшими в Новосибирске красноярцами
Сибирь 06.04.2020 17:43
Девять потенциальных разносчиков коронавируса оштрафуют в Новосибирске
Сибирь 06.04.2020 17:24
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
18477
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13601
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10147
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
8680
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Определена цена домашнего теста на коронавирус
•
Силуанов заявил об очередном окончании «тучных времен» в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин спасет цены на нефть
83
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
77
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
67
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58