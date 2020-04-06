Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил текущий весенний сезон охоты, запретив охоту на боровую и водоплавающую дичь в охотугодьях края с 7 апреля по 1 мая 2020 года.

Эта мера введена в целях предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, в регионе зафиксировано 12 пациентов с этим диагнозом.

Охотникам, получившим разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки, необходимо их сдать по месту получения. Деньги, уплаченные за госпошлину или путевки, будут возвращены или по желанию отнесены к оплате за разрешения и путевки на следующий сезон охоты.

«Охотники, успевшие заехать в охотничьи угодья до вступления постановления в силу, после получения уведомления о запрете охоты будут обязаны покинуть охотничьи угодья. О сроках выдачи разрешений на добычу водоплавающей дичи со 2 по 6 мая в общедоступных охотничьих угодьях будет объявлено дополнительно», — пояснил начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

Ранее Минприроды России сообщало, что рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Однако отмечается, что «введенные условия самоизоляции требуют комплексного подхода».

«Охотникам и охотпользователям следует отнестись к данной ситуации с пониманием. Подобная необходимость вызвана изменившимися условиями. На текущий момент самое важное — предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции», — призвали власти.