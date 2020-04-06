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Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российское правительство разрешило продавать медицинские маски только компаниям, имеющим лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, а также ограничило наценку на них.

В перечень, в частности, вошли медицинские маски, фильтрующие респираторы, комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, марля, медицинские перчатки, а также защитный комплект одежды и комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.

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«Установить запрет на розничную куплю-продажу товаров со дня вступления в силу настоящего постановления для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения», — говорится в документе.

Кроме того, ограничена наценка на медицинские изделия из указанного перечня. «Установить, что для организаций розничной торговли, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, предельный размер розничной надбавки к фактическим отпускным ценам на товары не должен превышать 10 копеек за единицу товара», — отмечается в документе.

Также постановлением устанавливается, что для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок попавших под ограничение товаров размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.



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