Фильм дня: «Одиночество в сети»

Фильм «Одиночество в сети» — экранизация одноименного романа Януша Вишневского. Изданная в начале 2000-х книга имела оглушительный успех и обсуждается по сей день. Хотя польская драма не так известна, она не уступает оригиналу.

Польша, 2006 год, режиссер Витольд Адамек, 16+

Сюжет книги и фильма, как и в любой экранизации, отличается немногим. Главная героиня знакомится в глобальной Сети с мужчиной, они начинают активно общаться по электронной почте и ICQ. Постепенно сближаясь молодые люди понимают, что влюблены, и решают встретиться в Париже. Параллельно с виртуальной историей в фильме показана жизнь каждого героя — друзья, семья, работа, предпочтения в музыке.

Эмоционально это спокойный и в какой-то мере тревожный фильм. Он не повторит тех переживаний, которые подарила книга. Когда режиссер дословно использует диалоги Вишневского, место для эмоций не остается. Но когда актеры получают свободу, напротив, на экране оживают чувства.

Отдельного внимания заслуживает финал «Одиночества в Сети», в фильме он иной. У кинозрителя остаётся некоторое чувство недосказанности и надежды.