НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Одиночество в сети»

Источник:
Sibnet.ru
167 0

Фильм «Одиночество в сети» — экранизация одноименного романа Януша Вишневского. Изданная в начале 2000-х книга имела оглушительный успех и обсуждается по сей день. Хотя польская драма не так известна, она не уступает оригиналу.

Польша, 2006 год, режиссер Витольд Адамек, 16+

Сюжет книги и фильма, как и в любой экранизации, отличается немногим. Главная героиня знакомится в глобальной Сети с мужчиной, они начинают активно общаться по электронной почте и ICQ. Постепенно сближаясь молодые люди понимают, что влюблены, и решают встретиться в Париже. Параллельно с виртуальной историей в фильме показана жизнь каждого героя — друзья, семья, работа, предпочтения в музыке.

Эмоционально это спокойный и в какой-то мере тревожный фильм. Он не повторит тех переживаний, которые подарила книга. Когда режиссер дословно использует диалоги Вишневского, место для эмоций не остается. Но когда актеры получают свободу, напротив, на экране оживают чувства.

Отдельного внимания заслуживает финал «Одиночества в Сети», в фильме он иной. У кинозрителя остаётся некоторое чувство недосказанности и надежды. 

Еще по теме
Фильм дня: «Слова»
Фильм дня: «Я — легенда»
Фильм дня: «В центре внимания»
Фильм дня: «Молода и прекрасна» 18+
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Ветеранов оставят без Дня Победы
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Броневик от коронавируса создали в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Душа и деньги: магические аспекты Суперлуния 8 апреля
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Весеннюю охоту отменили на Алтае из-за коронавируса
Сибирь 06.04.2020 19:48
Все въезжающие в Горный Алтай отправятся в карантин
Сибирь 06.04.2020 19:04
Усс выслал самолет за застрявшими в Новосибирске красноярцами
Сибирь 06.04.2020 17:43
Девять потенциальных разносчиков коронавируса оштрафуют в Новосибирске
Сибирь 06.04.2020 17:24
Самое популярное
Зрителей оставят без финала «Ходячих мертвецов»
18778
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
13677
Гагарина определила финалистов детского «Голоса»
10229
Источник заражения новых заболевших узнали на Алтае
6358
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ветеранов оставят без Дня Победы
•
Маски запретили продавать вне аптек и ограничили цены на них
•
Броневик от коронавируса создали в России
•
Описана типичная жертва коронавируса
Подробности
•
Есть ли шанс у рубля, или Куда двинется доллар в апреле?
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин спасет цены на нефть
83
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
67
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58
Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису
51