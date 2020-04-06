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Все въезжающие в Горный Алтай отправятся в карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Республика Алтай, оставшаяся в числе четырех регионов, куда пока не проник коронавирус, ужесточает контроль за въезжающими, отправляя их в карантин.

Теперь, сообщают региональные власти, на 14-дневный карантин помещаются все, вернувшиеся не только из-за границы, но и из других регионов страны. Соблюдение этих правил контролируют службы Роспотребнадзора и полиции, сообщили Sibnet.ru местные жители.

Несмотря на то, что авиасообщение с Москвой временно прервано, в регион прилетают борты из Екатеринбурга и Красноярска, многие приезжают на автомобилях из регионов, где инфекция уже зарегистрирована.

Жители региона, возвращающиеся в регион на самолете, должны быть взяты под меднаблюдение изолированы в домашних условиях. Приезжих из других регионов положено помещать в специально созданный для этих целей обсерватор.

Те, кто приезжает в регион из других субъектов на автомобиле, обязан немедленно сообщать на горячую линию при Минздраве по телефону +7-913-692-9074 контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.

Так, накануне специалисты Роспотребнадзора выдали 119 постановлений о необходимости нахождения в режиме изоляции в течение 14 дней (по месту пребывания) пассажирам, прибывшим в аэропорт Горно-Алтайска из Москвы, из Красноярска – четыре и из Екатеринбурга – три. Кроме того, вручено два постановления гражданам, ранее прибывшим из Санкт-Петербурга, по одному – из Екатеринбурга и Улан-Удэ.

Ограничительные меры, вводимые в регионе, воспринимаются жителями по-разному. Часть населения требует послаблений, ведь в республике пока нет ни одного случая болезни. Большинство одобряют принимаемые меры, заявляя, что именно они позволяют пока региону оставаться одним из немногих незатронутых инфекцией субъектом. 

В социальных сетях звучат самые разные призывы к руководству республики – от полного закрытия границ (что не входит в компетенцию регвласти) до отмены всех ограничений. Пока побеждает благоразумная осторожность. 

«Забота о здоровье граждан на сегодняшний день является приоритетом. В Республике Алтай не зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, тем не менее, это не повод расслабляться. Мы принимаем все меры, чтобы минимизировать риск завоза и распространения вируса», –отмечает глава республики Олег Хорохордин. 



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